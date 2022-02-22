Договор между Россией и ЛНР предполагает совместную оборону

Москва, 22 февраля. Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи предусматривает совместную оборону.

Согласно документу, обе стороны предоставляют друг другу право на строительство, эксплуатацию и совершенствование военных баз и инфраструктуры вооруженными силами. Положение договора нацелено на обеспечение безопасности и стабильности на территориях сторон.

«В целях обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории», — гласит официальный документ.

Президент России Владимир Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи вечером 21 февраля. Чуть ранее российский лидер завизировал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.