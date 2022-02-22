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Володин направил в профильные комитеты Госдумы договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Политика
Володин направил в профильные комитеты Госдумы договоры о дружбе с ЛНР и ДНР
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса внесены в Госдуму. Председатель ГД Вячеслав Володин направил соглашения в профильные ведомства для их ратификации.

Соглашения о дружбе и взаимопомощи были подписаны в Кремле между президентом РФ Владимиром Путиным и главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Их заключили после телеобращения российского лидера 21 февраля.

«Договоры направлены в Комитет по международным делам и в Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками», — говорится на сайте Госдумы.

Кроме подписания указов президент России отдал первое поручение Министерству обороны России. Он заявил о необходимости обеспечить поддержание мира на территории Донецкой и Луганской народных республик.

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госдума володин соглашение
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