Елена Панина: Независимость ДНР и ЛНР — жесткий ответ на отрицание Минских соглашений.

Признание Россией ДНР и ЛНР — свершившийся факт. Соответствующий указ президента вступил в силу с момента подписания и не нуждается в ратификации. Также нет сомнений в том, что Госдума и Совет Федерации ратифицируют договоры о дружбе и взаимопомощи, которые подписаны в Кремле президентом России и лидерами ЛНР и ДНР. Подробнее в колонке директора института РУССТРАТ Елены Паниной.

Признание независимости ДНР и ЛНР — жесткий ответ на отрицание Минских соглашений. Колонка Елены Паниной

Вопрос о признании республик Донбасса назрел давно.

Стоит напомнить, что они обратились к России с подобной просьбой еще в мае 2014 года, когда в ДНР и ЛНР прошел референдум о самоопределении. Сейчас, оглядываясь на поток событий в ретроспективе, понятно, что лучше это было бы сделать уже тогда, в 2014 году.

Однако восемь лет назад мы еще не могли решиться на этот шаг.

Еще не были до конца исчерпаны иллюзии в отношении Запада, в возможности донести до него объективную картину происходящего, продемонстрировать нашу добрую волю и открытость к диалогу. Россия, как большая и великодушная страна, хотела разрешить конфликт за столом переговоров.

Ценой неимоверных дипломатических усилий были подписаны Минские соглашения, появилась надежда на мирный выход из сложившейся ситуации.

К сожалению, Запад воспринял нашу добрую волю как проявление слабости. Берлин и Париж «умыли руки» и, по сути, ничего не сделали для того, чтобы побудить киевские власти к выполнению Минских соглашений.

Федеральное агентство новостей /

Сегодня мы видим, что Киев осознанно и полностью сорвал выполнение достигнутых в Минске договоренностей

Сейчас эскалация на линии разграничения достигла апогея. Украинские войска находятся в полной готовности к наступлению на Донбасс. Украинские диверсионные группы уже действуют в Донецке и Луганске, они пытаются проникнуть на территорию РФ.

В этой ситуации признание ДНР и ЛНР даст возможность адекватно ответить на любые попытки карателей атаковать Донбасс.

В то же время нельзя исключать, что киевские власти даже сейчас могут развязать войну. Тем более, если их подтолкнут к этому «снизу» провокации «ультраправых парамилитарных формирований». Или «сверху» — американские элиты, мечтающие о большой войне на Украине, с десятками и сотнями тысяч жертв. Войне, которая должна навсегда разорвать любые связи России и Западной Европы.

Впрочем, хочется верить, что до этого дело не дойдет. Россия провела «красную черту», переход которой равнозначен для агрессоров самоубийству. Остается надеться, что признание Москвой республик Донбасса станет для них тем последним сигналом, которых их отрезвит и остановит.