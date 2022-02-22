Байден провел трехсторонние переговоры с Макроном и Шольцем по вопросу Донбасса

Вашингтон, 22 февраля. Президент США Джо Байден на протяжении получаса разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном после признания Россией независимости ЛДНР. Соответствующее заявление сделали в Белом доме.

Содержание беседы мировых лидеров на данный момент не озвучивалось. Ранее американский глава провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин в понедельник заключил с главами Луганской и Донецкой народных республик соглашение о дружбе и взаимной помощи. Вечером того же дня глава государства выступал перед нацией с видеообращением по поводу соответствующих просьб республик.

Во время своей речи Владимир Путин заявил, что Киев в очередной раз пытается организовать «блицкриг» в Донбассе, закрывая глаза на горечь и страдания местных жителей.