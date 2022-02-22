МИД России счел предсказуемой реакцию Запада на признание ЛДНР

Москва, 22 февраля. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали реакцию первых лиц европейских государств на подписание российским президентом Владимиром Путиным документа о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

По словам представителей ведомства, Запад ожидаемо отреагировал на признание России суверенитета Донбасса. Большинство из уже озвученных позиций глав западных стран свидетельствуют о негативном отношении к решению Путина.

Ранее российский лидер с речью обратился к гражданам страны и жителям ЛНР и ДНР. Он заявил, что считает в сложившихся обстоятельствах с обострением кризиса на Украине решение о признании независимости Донбасса единственным верным.