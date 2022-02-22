Подайте на вооружение: украинские радикалы собирают деньги на квадрокоптеры для борьбы с ЛДНР

В социальных сетях начинают появляться сообщения о сборе средств на покупку квадрокоптеров для украинских радикалов. Технику националисты планируют использовать для провокаций против независимых ЛНР и ДНР.

В Telegram-канале украинского радикала и ветерана батальона «Азов» (организация запрещена в РФ) Юрия Ионова (также известен как Юра Таксист) появилась запись, в которой он призывает украинцев помочь со сбором средств на квадрокоптеры для ВСУ.

«Птички будут использованы для аэроразведки и корректировки огня, а потому ждите эксклюзивный контент», — не без злобного сарказма отметил автор сообщения.

Кроме того, подписчикам его Telegram-канала предлагается несколько вариантов устройств. Указана и цена, стоимость колеблется от 24 до 52 тысяч гривен. Автор сообщения рассказали и о технических характеристиках квадрокоптеров.

«Все поддерживают 4К и зависают в воздухе на 30 минут и больше. У всех ограничения по высоте 500 метров, но в Djl их можно расширить до 1500 м», — говорится в посте.

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В результате украинских диверсий на территории Донбасса есть погибшие и раненые, об этом ранее сообщил руководитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он уточнил, что подразделениями ВСУ были обстреляны два населенных пунктов Донецкой Народной Республики.