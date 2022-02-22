Евросоюз заявил о намерении «увидеть следующие шаги» России

Брюссель, 22 февраля. Евросоюз намерен ввести антироссийские санкции, однако сделает он это не сразу, а через какое-то время. Об этом заявили еврочиновники западным изданиям.

Причиной этому является желание посмотреть, что предпримет Москва в дальнейшем. Антироссийские санкции ЕС намерен ввести в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народной республик.

Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения к соотечественникам. Также было заключено соглашение с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Оно предполагает сотрудничество и взаимопомощь между странами.

Антироссийские санкции ранее призвал ввести президент Франции Эммануэль Макрон. Он осудил действия Москвы на заседании в Елисейском дворце.