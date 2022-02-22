Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 01:39
01:38
Политика
Россия и ДНР заключат соглашение по совместной охране границ признанной республики
01:38
Общество
Иммунолог Болибок призвал отказаться от поездок в жаркие страны после COVID-19
01:37
Политика
Елена Панина: Независимость ДНР и ЛНР — жесткий ответ на отрицание Минских соглашений
01:36
Политика
МИД России: информация и готовящихся терактах на территории страны не подтвердилась
01:35
Политика
Байден решительно осудил признание Россией независимости Донбасса
01:35
Армия
Договор между Россией и ЛНР предполагает совместную оборону
01:32
Политика
Володин направил в профильные комитеты Госдумы договоры о дружбе с ЛНР и ДНР
01:26
Политика
Байден провел трехсторонние переговоры с Макроном и Шольцем по вопросу Донбасса
01:25
Политика
Нидерланды анонсировали введение ЕС санкций в отношении России в ближайшие два дня
01:24
Политика
МИД России счел предсказуемой реакцию Запада на признание ЛДНР
Все новости

Евросоюз заявил о намерении «увидеть следующие шаги» России

Политика
Евросоюз заявил о намерении «увидеть следующие шаги» России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 22 февраля. Евросоюз намерен ввести антироссийские санкции, однако сделает он это не сразу, а через какое-то время. Об этом заявили еврочиновники западным изданиям.

Причиной этому является желание посмотреть, что предпримет Москва в дальнейшем. Антироссийские санкции ЕС намерен ввести в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народной республик.

Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения к соотечественникам. Также было заключено соглашение с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Оно предполагает сотрудничество и взаимопомощь между странами.

Антироссийские санкции ранее призвал ввести президент Франции Эммануэль Макрон. Он осудил действия Москвы на заседании в Елисейском дворце.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Евросоюз заявил о намерении «увидеть следующие шаги» России
евросоюз антироссийские санкции дальнейшие шаги
Комментировать