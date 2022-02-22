МИД Турции призвал своих граждан покинуть восток Украины

Анкара, 22 февраля. Министерство иностранных дел Турции настоятельно рекомендовало своим гражданам покинуть восточные регионы Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ситуация на Донбассе резко обострилась в последние дни. В связи с этим президент России выступил с обращением 21 февраля. Он объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«В рамках последних событий в восточных регионах Украины мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам покинуть их. При необходимости нашим гражданам рекомендуется обращаться в наше посольство в Киеве», — говорится в заявлении МИД Турции.

После признания суверенитета Донбасса Вооруженные силы Украины продолжили наносить массированные удары по жилым кварталам Донецка. В результате артобстрела пострадал мирный человек.