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МИД Турции призвал своих граждан покинуть восток Украины

Политика
МИД Турции призвал своих граждан покинуть восток Украины
Федеральное агентство новостей

Анкара, 22 февраля. Министерство иностранных дел Турции настоятельно рекомендовало своим гражданам покинуть восточные регионы Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ситуация на Донбассе резко обострилась в последние дни. В связи с этим президент России выступил с обращением 21 февраля. Он объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«В рамках последних событий в восточных регионах Украины мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам покинуть их. При необходимости нашим гражданам рекомендуется обращаться в наше посольство в Киеве», — говорится в заявлении МИД Турции.

После признания суверенитета Донбасса Вооруженные силы Украины продолжили наносить массированные удары по жилым кварталам Донецка. В результате артобстрела пострадал мирный человек.

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