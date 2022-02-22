, 22 февраля. Глава немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла считает, что граждане, проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, должны сами выбирать свою судьбу.

Сопредседатель политического движения немецкой оппозиции озвучил такое мнение в комментарии РИА Новости. Он это сделал после подписания указа президентом России Владимиром Путиным о признании независимости ЛНР и ДНР.

Российский лидер обратился к соотечественникам вечером в понедельник после заседания членов национального Совета безопасности. В ходе состоявшего совещания большинство первых лиц государства в своих докладах поддержали признание суверенитета Донбасса.