Гутерреш выразил беспокойство после признания Россией суверенитета Донбасса

Брюссель, 22 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен решением России о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующую информацию озвучил представитель генсека всемирной организации.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о признании суверенитета Донбасса совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. После этого российский лидер поручил Министерству обороны страны обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.

Вечером в понедельник Путин выступил с видеообращением к соотечественникам. Во время своей речи глава государства заявил, что украинские власти пытаются организовать в Донбассе «блицкриг». По словам Путина, Киев также всячески игнорирует выполнение Минских соглашений и не обращает внимания на страдания жителей ЛДНР.