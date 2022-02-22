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Гутерреш выразил беспокойство после признания Россией суверенитета Донбасса

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 01:24
Политика
Гутерреш выразил беспокойство после признания Россией суверенитета Донбасса
flickr.com  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers

Брюссель, 22 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен решением России о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующую информацию озвучил представитель генсека всемирной организации.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о признании суверенитета Донбасса совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. После этого российский лидер поручил Министерству обороны страны обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.

Вечером в понедельник Путин выступил с видеообращением к соотечественникам. Во время своей речи глава государства заявил, что украинские власти пытаются организовать в Донбассе «блицкриг». По словам Путина, Киев также всячески игнорирует выполнение Минских соглашений и не обращает внимания на страдания жителей ЛДНР.

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