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ФАН публикует указы Путина о признании суверенитета республик Донбасса

Политика
ФАН публикует указы Путина о признании суверенитета республик Донбасса
pixabay.com

Москва, 22 февраля. Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Федеральное агентство новостей публикует соответствующие указы.

Президент выступил с телеобращением к гражданам России 21 февраля. В завершении своей речи он указал на необходимость признать суверенитет ЛДНР, и попросил Федеральное собрание поддержать данное решение. После он подписал указы.

ФАН публикует указы Путина о признании суверенитета республик Донбасса
prt scr pravo.gov.ru /

ФАН публикует указы Путина о признании суверенитета республик Донбасса
prt scr pravo.gov.ru /

Кроме признания независимости республик президент России подписал соглашение о дружбе и взаимной помощи с главой ЛНР Леонидом Пасесечником. Заключение договора прошло в стенах Кремля.

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