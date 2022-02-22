ФАН публикует указы Путина о признании суверенитета республик Донбасса

Москва, 22 февраля. Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Федеральное агентство новостей публикует соответствующие указы.

Президент выступил с телеобращением к гражданам России 21 февраля. В завершении своей речи он указал на необходимость признать суверенитет ЛДНР, и попросил Федеральное собрание поддержать данное решение. После он подписал указы.

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Кроме признания независимости республик президент России подписал соглашение о дружбе и взаимной помощи с главой ЛНР Леонидом Пасесечником. Заключение договора прошло в стенах Кремля.