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Путин обязал МИД России установить дипломатические связи с ЛДНР

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 01:30
Политика
Путин обязал МИД России установить дипломатические связи с ЛДНР
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 февраля. Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел страны провести переговоры для установления дипломатических отношений с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом следует из опубликованного указа главы государства.

Ранее Путин провел видеообращение к гражданам России. Во время трансляции президент подписал указ, согласно которому страна признает статус независимости ДНР и ЛНР. Также глава государства заключил соглашение с лидером Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником о сотрудничестве.

«Министерству иностранных дел РФ провести с донецкой стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами», — говорится в тексте указа президента.

Вместе с этим Владимир Путин подписал еще один указ касательно обеспечения и поддержания порядка на территории Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие обязательства возложены на Минобороны России.

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