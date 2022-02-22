Президент Южной Осетии Бибилов поздравил главу ДНР Пушилина с признанием независимости

Москва, 22 февраля. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в российскую столицу. Он решил лично поздравить главу ДНР Дениса Пушилина с признанием независимости.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он указал на необходимость признания Донецкой и Луганской народных республик независимыми в связи с обострением ситуации. Соответствующие указы были подписаны в Кремле.

Во время подписания документов присутствовал президент Южной Осетии Бибилов. Он лично поздравил главу Донецкой Народной Республики Пушилина с признанием независимости.

За телеобращением следили и граждане Южной Осетии. После речи президента Владимира Путина жители страны устроили стихийный автопробег по городу Цхинвал. Из окон транспорта можно было заметить флаги РФ, ДНР и ЛНР.