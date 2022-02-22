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Звуки обстрелов в ЛНР и ДНР сошли на нет после признания суверенитета республик

Политика
Звуки обстрелов в ЛНР и ДНР сошли на нет после признания суверенитета республик
wikipedia.org  /  Artemka /CC BY-SA 3.0

Донецк, 22 февраля. В столице ДНР Донецке, а также в Луганске после признания Россией независимости республик стихли звуки выстрелов.

Огонь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), как сообщают работающие там журналисты, прекратился. В северных районах, где в последние дни наблюдались интенсивные обстрелы, установилась спокойная обстановка.

По данным корреспондента ТАСС, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации не передает информацию о новых наращениях режима прекращения огня со стороны Украины.

Указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин подписал вечером 21 февраля в ходе обращения к нации.

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Луганск донецк суверенитет
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