Военкор Сладков: почему Украина добровольно «бросила» Донбасс

Вот интересно, а с юридической точки зрения Москва правильно поступает, или нет, признавая ДНР И ЛНР? Вашему вниманию мой разговор с Владиславом Теличко, экс-советником президента Украины Леонида Кучмы, в прошлом вице-губернатором Херсонской и Донецкой областей.

Александр Сладков (АС): Действительно, с точки зрения юриспруденции, как можно оценивать решения Москвы признать ЛДНР?

Владислав Теличко (ВТ): В Киеве истерика, мол нарушили права Украины, нарушили суверенитет страны. Но, по формально-правовым признакам Российская Федерация, признавая ЛНР и ДНР правовых основ суверенитета Украины не нарушает. В ноябре 2014 года указом президента Украины №875 были введены в действие решения Рады нацбезопасности Украины, согласно которым Украина фактически отказалась от своей юрисдикции над этими территориями.

АС: Как это? Украина отказалась от своего юридического поля на территории республик?

ВТ: Да. Были подписаны документы, выполняя которые с территорий ЛНР и ДНР были выведены организации и предприятия всех видов собственности, вывезены все документы и все материальные ценности. В указе №875 документе было расписано кабинету министров Украины, всем министерствам и ведомствам разместить все предприятия и организации Донецкой и Луганской областей в других регионах Украины, обеспечить их ресурсами и необходимыми материалами.

АС: Это материальные ценности и производство, а люди?

ВТ: Вынужденно перемещенных граждан Украины с этих территорий расселяли согласно решениям кабинета министров с предоставлением им помощи как материальной, так и в трудоустройстве, в решении других социальных вопросов. Полный комплекс всех необходимых государственных действий по удалению с этих территорий всех юридических и физических лиц был предусмотрен в конкретные сроки с конкретным обеспечением из госбюджета.

АС: То есть, Киев снимал с себя всю ответственность за территории ЛНР и ДНР?

ВТ: Опять же, да. В конце данного документа, согласно существующим межгосударственным и дипломатическим правилам, государство Украина обязано было предупредить руководство международных организаций о снятии своей ответственности за эту территорию, в том числе и отказ от выполнения своих обязательств по выполнению требований декларации о правах человека. Что в последнем пункте указа и было предписано уведомить Совет Европы об отказе Украины о выполнении своих обязательств на данных территориях.

Федеральное агентство новостей /

АС: И международные организации Украина об этом уведомила?

ВТ: Да, это международная практика. Возвращаясь к вопросу о правомерности признания Россией ДНР и ЛНР можно сослаться на отдельные конвенции ООН и данное решение государства Украина. Тем более на территории ЛНР и ДНР Украиной была допущена гуманитарная катастрофа. Поэтому, формальные основания, трактующие действия РФ в отношении территорий, от которых юридически отказалась Украина, не попадают под определение нарушения суверенитета.

АС: Это основной путь, определяющий правомерность действий президента России?

ВТ: Нет, есть и другой теоретический путь, который в правовом плане позволяет Российской Федерации признавать ДНР и ЛНР, не нарушая суверенитет Украины.

Но он более сложный и многоступенчатый. Российская Федерация может отозвать свои решения о признании результатов антикоррупционного переворота в Киеве, что кстати формально зафиксировано послами нескольких авторитетных европейских государств, которые давали письменные гарантии всенародно избранному президенту Виктору Януковичу и начать поэтапный выход из двусторонних взаимоотношений, что потребует также отзывов решений о признании как результатов выборов и заканчивая в длинной цепочке соответствующих правовых шагов вплоть до отказа в признании верительных грамот.

АС: Короче говоря, признание ЛНР и ДНР не может считаться спонтанным решением. Юридические возможности для этого существуют, и они учтены. А что на Украине сейчас?

ВТ: Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, дает брифинг, невнятно бормочет что пока все работают, решения пока не готово, ждите принятых решений и выступления Зеленского. Больше ничего! Общее впечатление — указаний, что делать, пока из Вашингтона не поступало.

Личный архив Александра Сладкова /

Личный архив Александра Сладкова /