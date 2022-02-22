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Ле Пен призвала взять за основу Минские соглашения для решения украинского кризиса

Политика
Ле Пен призвала взять за основу Минские соглашения для решения украинского кризиса
wikipedia.org  /  Gauthier Bouchet / CC BY-SA 3.0

Москва, 22 февраля. Лидер французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о необходимости проведения конференции по урегулированию кризиса на Украине. По словам политика, за основу обсуждений должны быть взяты Минские соглашения.

Ле Пен призвала глав Франции, России, Германии, Соединенных штатов и других государств провести переговоры по урегулированию ситуации на территории Украины. По словам экс-кандидата на пост французского президента, политическим лидерам необходимо вспомнить о Минских соглашениях.

Ранее в ходе обращения к россиянам 21 февраля президент страны Владимир Путин заявил, что киевские власти систематически заявляли о нежелании реализовывать Минский комплекс мер. По мнению главы государства, таким образом украинское правительство делало все возможное для организации на Донбассе блицкрига.

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