Жители Южной Осетии устроили автопробег в честь признания суверенитета Донбасса

Цхинвал, 22 февраля. Стихийный автопробег по случаю признания Россией Донецкой и Луганской народных республик прошел в Южной Осетии. Об этом сообщают местные СМИ.

Автомобилисты с флагами Южной Осетии, России, ДНР и ЛНР проехали по ночному городу Цхинвал. Как отмечает Sputnik со ссылкой на правящую партию «Единая Осетия», за трансляцией видеообращения президента России Владимира Путина пристально наблюдали местные жители.

Еще один автопробег устроили жители самого Луганска. Они с флагами России и республики пронеслись по ночному городу, сигналя встречному транспорту. Президент Владимир Путин подписал с главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашение о дружбе и взаимной помощи в стенах Кремля.