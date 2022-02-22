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Опубликован указ о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик

Политика
Опубликован указ о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
kremlin.ru  /  Администрация президента России

, 22 февраля. На официальном портале правовой информации опубликован указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным о признании суверенитета ЛНР И ДНР.

Согласно указу, МИД России поручено провести переговоры с луганской и донецкой сторонами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами. Помимо этого, указы содержат пункты о подготовке договоров с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«В связи с обращением главы Донецкой народной республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира», — сообщается в документе.

Опубликован указ о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
prt scr pravo.gov.ru /

Аналогичный пункт содержится в указе о признании суверенитета ЛНР. Приказ вступил в силу с момента его подписания.

Опубликован указ о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
prt scr pravo.gov.ru /

Владимир Путин объявил о решении подписать указ во время обращения к нации, которое состоялось 21 февраля.

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ЛНР путин днр указ
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