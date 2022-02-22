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Финляндия осудила действия России по признанию ЛНР и ДНР

Политика
Финляндия осудила действия России по признанию ЛНР и ДНР
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Хельсинки, 22 февраля. Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте отреагировала на заявление России о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Финляндия назвала действия Российской Федерации «односторонними». Государство осудило заявление о признании ЛДНР, говорится в официальном сообщении канцелярии Ниинисте.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР вечером 21 февраля. Следом были заключены соглашения о дружбе и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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