Финляндия осудила действия России по признанию ЛНР и ДНР

Хельсинки, 22 февраля. Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте отреагировала на заявление России о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Финляндия назвала действия Российской Федерации «односторонними». Государство осудило заявление о признании ЛДНР, говорится в официальном сообщении канцелярии Ниинисте.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР вечером 21 февраля. Следом были заключены соглашения о дружбе и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.