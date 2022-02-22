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Замглавы ФНЭБ Гривач допустил новые санкции Запада против энергетического сектора России

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 00:37
Экономика
Замглавы ФНЭБ Гривач допустил новые санкции Запада против энергетического сектора России
energystate.ru  /  Фонд национальной энергетической безопасности

Москва, 22 февраля. Страны Запада могут ввести новый пакет антироссийских санкций, направленных против энергетического сектора государства. Такое заявление сделал заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Однако эксперт подчеркнул, что данные санкции вряд ли будут включать полный отказ от поставок российского газового и нефтяного топлива. По мнению Гривача, соответствующее решение обошлось бы слишком дорого для стран Европы. Об этом заместитель главы ФНЭБ рассказал в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Как заявили глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Европейского совета Шарль Мишель, данное решение якобы противоречит нормам международного права.

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санкции нефть экономика газ запад ограничения гривач ФНЭБ
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