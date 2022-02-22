Автопробег в честь признания суверенитета Донбасса стартовал в Луганске

Луганск, 22 февраля. Жители Луганска организовали автопробег в честь признания Россией независимости республики. Видеоролик появился в Сети.

Видео распространили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье». Судя по кадрам, по улицам Луганска проезжает колонна автомобилей, из окон которых выставлены флаги России.

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам по вопросу признания суверенитета Донбасса 21 февраля. В конце своей речи он подписал соответствующий указ и соглашение с главой ЛНР Леонидом Пасечником о дружбе и взаимной помощи. Одним из первых поручений российского лидера стало обеспечение поддержания мира в республиках.