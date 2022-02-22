Макрон призвал ввести санкции против России за признание Донбасса

Париж, 22 февраля. Европейскому руководству необходимо ввести рестрикции против России за признание ею независимости Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующий призыв озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

Заявление главы европейского государства было обнародовано по итогам заседания совета обороны Франции, которое было созвано в связи с ситуацией вокруг Украины. Мероприятие продлилось более трех часов, сообщили в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон негативно отреагировал на признание Россией Донбасса, осудив действия Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным договор о дружбе и помощи между РФ и Донбассом. Документ был заключен в стенах Кремля.