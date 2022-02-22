Новый миропорядок: какие страны уже успели поддержать независимость ЛНР и ДНР

Весь мир наблюдает за обострением ситуации в Донбассе. А сегодня, 21 февраля, несмотря на предостережения со стороны стран НАТО, президент России Владимир Путин принял решение о принятии независимости Луганской и Донецкой народных республик. Многие страны тут же пригрозили РФ санкциями и жесткими ответами. ФАН публикует список стран, которые поддержали решение российского руководителя.

Большинство сербов будет на стороне России несмотря ни на что, заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя признание Москвой независимость ДНР и ЛНР. Он отметил, что несмотря на европейский путь Белграда, подавляющее число сербов всегда будет поддерживать Москву.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Абхазия поприветствовала решение России о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент страны Аслан Бжания. Он уверен, что данные меры справедливы и основываются на оценке геополитических реалий.

Южная Осетия также выступили на стороне России в вопросе признания Донбасса. По словам президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, подобное решение было ожидаемым, оно обосновано и оправдано.

«Это решение — залог прекращения братоубийственного безумия, это сбережение тысяч человеческих жизней, это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность», — отметил Бибилов.

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Готов признать суверенитет Донбасса президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщил координатор группы ГД по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.

«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — заявил Дмитрий Саблин в беседе с журналистами.

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР. Подписание документа прошло в Кремле.