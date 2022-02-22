Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик от Украины — торжество справедливости. Такое мнение в беседе с ФАН озвучил лидер движения «Патриоты Великого Отечества», историк, писатель, публицист Николай Стариков.

Президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам объявил об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал это «давно назревшим решением».

Затем в эфире федеральных телеканалов показали церемонию подписания документов о признании ДНР и ЛНР, а также подписание главами республик в Кремле договоров о сотрудничестве с Россией.

«Поздравляю вас», — сказал Путин руководителю ДНР Денису Пушилину и главе ЛНР Леониду Пасечнику.

Ранее Владимир Путин провел совещание расширенного Совета Безопасности России, где поднял вопрос об официальном признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Участники заседания высказались за признание ДНР и ЛНР, после чего президент сообщил: «Я ваше мнение услышал. Решение будет принято. Сегодня».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В свою очередь историк Николай Стариков в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал решение о признании ДНР и ЛНР. По его словам, жители Донбасса выстрадали это право.

«Это торжество справедливости. Безусловно. Жители Донбасса выстрадали свое право быть вместе с Россией», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также Стариков рассказал, чего ждать России от Украины после признания Донбасса. По его словам, из-за того, как Донбасс получил свою независимость, никакого вооруженного конфликта ждать не стоит.

«А дальше наступит мир. Вопрос только в том, как технически это будет осуществлено. Не сомневаюсь, что при принятии этого решения «техника процесса» была изначально решена. По крайней мере, одно сейчас можно сказать точно: конфликта между Россией и Украиной не будет. А не будет именно из-за этого решения», — резюмировал Николай Стариков.

По мнению политолога, эксперта института стран СНГ Ивана Скорикова, признанием независимости Донбасса должны быть довольны как Соединенные Штаты, так и Украина.