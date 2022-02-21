Guardian: Лондон анонсировал введение новых санкций против Москвы

Лондон, 21 февраля. Власти Британии введут новые санкции против России после признания Москвой ЛНР и ДНР. Об этом сообщили корреспонденты издания Guardian.

Лондон пригрозил введением новых санкций против России, пакет новых ограничений будет принят уже 22 февраля, о чем сообщило издание Guardian со ссылкой на свои источники. Ранее Лондон заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик не отвечает нормам международного права.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам относительно просьбы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики о признании их независимости 21 февраля по итогам заседания Совбеза.