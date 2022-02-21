Глава МИД Германии сочла нарушением международного права признание Донбасса Россией

Берлин, 21 февраля. Признание Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик противоречит нормам международного права. Так считает глава МИД Германии Анналена Бербок.

Немецкий министр иностранных дел также заявила, что признание Москвой независимости ДНР и ЛНР якобы разрушает дипломатические усилия вокруг Украины. Внешнеполитическое ведомство Германии уверено, что признанием суверенитета российская сторона «нарушила все обязательства, принятые перед международным сообществом».

«МИД Германии призывает Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР», — отмечено в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее подписал документ о дружбе и взаимной помощи с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Вечером 21 февраля глава российского государства выступил с видеообращением к соотечественникам.