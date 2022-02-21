Зеленский намерен выступить с видеообращением к украинцам

Киев, 21 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время выпустит видеообращение к своим гражданам. Точный момент публикации пока не сообщается.

Владимир Зеленский намерен записать видеообращение после выступления президента РФ Владимира Путина. Лидер России признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.

После признания Россией суверенитета Донбасса президент Украины Владимир Зеленский созвонился с американским коллегой Джо Байденом. Переговоры длились больше 30 минут. Точное содержание их беседы пока не раскрывается.