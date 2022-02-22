Выстраданная независимость: как одно решение России помогло спасти Донбасс?

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики»

Этих слов президента России Владимира Путина с замиранием сердца ждал весь мир. Ситуация на Донбассе стала главной темой новостных заголовков последних дней. От сообщений о бомбежках и обстрелах в ЛНР и ДНР становилось по-настоящему страшно. Но реальные действия по разрешению конфликта как всегда выпали на долю России. О том, что стало предпосылкой признания республик, что происходило во время переговоров, и как на решение отреагировала общественность, расскажем в специальном репортаже Федерального агентства новостей.

Кто решает?

Попытку изменить ситуацию силами Москвы предприняли глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. 21 февраля они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость территорий.

«От имени всего народа Донецкой Народной Республики просим вас признать Донецкую Народную Республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией», — заявил представитель ДНР.

Президент России медлить не стал. Было организовано экстренное собрание Совета безопасности, в котором приняли участие первые лица нашей страны.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Идею признать независимость республик поддержала большая часть членов Совбеза. В их числе председатель Государственной думы Вячеслав Володин и министр обороны Сергей Шойгу. Министр иностранных дел Сергей Лавров и вовсе назвал происходящее в ЛНР и ДНР геноцидом. А заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак озвучил свой взгляд на текущее положение Донбасса.

«Ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях. Делается все для того, чтобы заморозить этот конфликт, для того, чтобы возложить на Российскую Федерацию политическую ответственность», — заявил Козак.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Кого спасают?

Пока политики решали будущее республик, жители ДНР и ЛНР боролись за свои жизни. В момент, когда в Москве проходило собрание Совбеза, в Донецке были слышны звуки взрывов, передает местный Telegram-канал.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз выстрелили из танка в сторону столицы ДНР. Ближе к вечеру появились сообщения о взорванном автомобиле у здания Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Луганске. В ближайших домах ударной силой даже выбило окна.

«Как же все это страшно! Держитесь, очень хочется верить, что через это обострение наконец-то скоро все закончится и будет мир», — выразила надежду россиянка Ксения.

«Главное, чтобы не дома начали взрывать. Проходили уже», — отметил один из комментаторов.

Однако измученные граждане не переставали верить в возможность мирного разрешения конфликта. За собранием наблюдали люди по всему миру. Бывший советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что решение транслировать переговоры в формате онлайн было не случайным.

«Еще один важный момент. Когда вы видели заседание Совета безопасности в прямом эфире? Никогда. Для чего это делалось? Это мощнейший сигнал для всех граждан России. Поэтому был прямой эфир, и везде сейчас разбрасываются фрагменты выступлений членов Совбеза. Это не только внешнеполитическое, это и внутриполитическое решение», — подчеркнул он.

«Два часа ночи, а я с замиранием сердца с мобилой у лица. А завтра на работу!», — поделился пользователь Сергей.

«Узбекистан с вами», «Беларусь с вами», «Урал с вами» — по комментариям к сообщениям о собрании Совбеза можно было учить географию. Сотни регионов в режиме реального времени переживали за будущее Донбасса.

«Те люди, которые там были заняты на работе, на нелегкой военной службе, не смотрели прямой эфир заседания Совета безопасности РФ, теперь с нетерпением ждут окончательного решения президента Российской Федерации и надеются, что признание наступит и откроются возможности для достижения долгожданного мира», — отметил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Что в итоге?

Однако любые переговоры рано или поздно приходят к логическому завершению. Одними из первых решение Владимира Путина узнали в Европе. Президент сообщил о нем главам Франции и Германии в телефонном разговоре.

Через некоторое время позицию Российской Федерации узнал уже весь мир. Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику признали независимыми. На Донбассе в то же мгновение прогремели праздничные фейерверки и радостные возгласы.

«Пусть у вас теперь только такие взрывы будут слышны», — выразил надежду один из интернет-пользователей.

Речь Владимира Путина стала настоящим экскурсом в историю российско-украинских отношений. Президент заявил, что изначально русские и украинцы были одним целым. Политик подробно показал, как со временем один народ постепенно отдалялся, забывал о своих корнях.

Российский лидер вспомнил, что привело к созданию Украины, как на нее повлиял приход большевиков и последующий развал СССР. Как Россия помогала суверенному государству, а потом стала для него «главным врагом». Как на страну обрушились Майдан, заговоры Запада и амбиции радикалов. Но, несмотря на все перипетии, Россия готова начать все с чистого листа.

Принятие решения заняло всего несколько часов. Но жизни граждан признанных республик, сотни тысяч которых — россияне, за это время изменились навсегда.

«Скоро на родине побываю! С 2013 не был», — обрадовался комментатор Александр.

«Плачу от счастья!», — не смогла сдержать эмоции Галина.

С восторгами обычных пользователей оказались солидарны и эксперты. Так, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал решение Владимира Путина «на 100% желанным».

«Владимир Владимирович, мы ваши солдаты, мы готовы за то, чтобы наша страна была единой. За то, чтобы русские люди, которые оказались по вине не нас, а по вине предателей из-за границы, которые оказались брошены наконец-то почувствовали себя дома. Мы с вами», — воскликнул политик.

Завершение сегодняшней истории — подписание указов «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики».

Пока будущее ДНР и ЛНР остается окутанным туманом неизвестности. Но уже можно утверждать, что Донбасс — признан. А это — шаг к объединению и спасению мирных граждан.