Донецкая и Луганская народные республики официально признаны правомочными субъектами международных отношений. Об этом 21 февраля 2022 года заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам РФ. Фактически, на этом восьмилетний путь Донбасса к собственной независимости от Украины заканчивается, и начинается новая страница в истории народных республик.

О том, что означает признание Донецкой и Луганской республик для всего мира, и почему день обращения Путина войдет в историю, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Сегодняшний вечер однозначно войдет в историю. Президент России Владимир Путин вновь выступил как здравомыслящий и адекватный политик, который в силах остановить затяжное кровопролитие и предложить наиболее разумный выход из дипломатического тупика. Признание ДНР и ЛНР как суверенных государств — это единственный выход для спасения сотен тысяч человек от неминуемой расправы под огнем украинской артиллерии.

На протяжении восьми лет мы наблюдали, как Киев пренебрежительно, по хамски относился к чаяниям, надеждам и требованиям народа на Донбассе. Начнем с того, что Украина развязала гражданскую войну прямо на пороге Европы — против своих собственных сограждан, которые не пожелали жить в одном государстве с неонацистами. В 2014 и 2015 годах за сводками с фронтов Донбасса следила вся Россия — простые люди из российских городов посылали в помощь ДНР и ЛНР продукты первой необходимости, вывозили под обстрелами раненых и больных детей, помогали материально. Многие лично приехали на Донбасс, чтобы защитить русских от расправы — и некоторые из них погибли, защищая Донбасс от нашествия киевских карателей.

Федеральное агентство новостей /

Россия подписала Минские соглашения, и настаивала на их неукоснительном выполнении все эти годы. Долгое время мы стояли на том, что Минск-2 — это единственный мирный выход из ситуации. Однако Киев не желал выполнять мирные инициативы, постоянно проводя обстрелы территории ДНР и ЛНР, используя различные уловки и провокации. Впрочем, теперь, после признания, народные республики Донбасса смогут наконец вздохнуть полной грудью: решение Путина фактически ставит точку в затяжном военном конфликте, начатом Киевом. И даже если Киев попытается атаковать ДНР и ЛНР — как планировал ранее, стягивая все силы пехоты, танки и артиллерию к границам республик, теперь именно Украина будет виновна в развязывании войны против суверенных государств.

В этом решении о признании ДНР и ЛНР вновь проявилась политическая воля и проницательность президента РФ Владимира Путина. Мы уже видели, что Россия может встать на защиту слабых и обездоленных, раздавленных жестокими обстоятельствами. В 2008 году Россия встала на защиту Абхазии и Южной Осетии против грузинской агрессии. В 2015 году Россия начала и блистательно провела военную операцию в Сирии, нанеся сокрушительное поражение боевикам террористических группировок. В 2020 году политическая воля России и ее лидера смогла остановить вспыхнувший конфликт в Нагорном Карабахе. И теперь наша страна и ее лидер вновь останавливают маховик войны — теперь уже в Донбассе.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Важно и то, что речь Путина о признании ДНР и ЛНР — это фактическое подтверждение нового мироустройства, в котором Россия наконец занимает свое полноправное месте в ряду ключевых акторов политической воли. Как отметил только что президент Сербии Александр Вучич, решение Путина по Донбассу полностью меняет мировой порядок: фактически, Россия смогла преодолеть давление со стороны Запада и выйти на новый рубеж понимания миротворчества и стратегической безопасности, Пока западные страны оставались в иллюзиях холодной войны и пугали своих граждан страшилками про «российское вторжение».

В этом — также заслуга Путина: он подробно разъяснил, почему и как Запад пытался давить на Россию, и почему наша страна не желает терпеть самоуправство США и их сателлитов у своих границ. Так что поздравляю нас всех — и с признанием русских республик Донбасса, и с новым мироустройством свободных и суверенных государств, которое создано благодаря России.

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