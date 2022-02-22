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Политик Шерин об указе президента РФ о признании ДНР и ЛНР: «Это очень большая радость для всех нас!»

Политика
Политик Шерин об указе президента РФ о признании ДНР и ЛНР: «Это очень большая радость для всех нас!»
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Политик, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин поздравил россиян с долгожданным событием — признанием независимости республик Донбасса. Вечером в понедельник президент России в своей речи объяснил, почему националистическая политика Украины сделала этот акт неизбежным.

«Надеюсь, вы сможете подтвердить мои сегодняшние слова: я неоднократно говорил о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик, — отметил Александр Шерин в беседе с ФАН. — Для меня сегодня праздник: президент Российской Федерации Владимир Путин принял волевое, исторически грамотное решение. Мы защитили русских в Донбассе, мы не бросили русских, мы их не предали. Мы сохранили лицо России на международной арене.

Те, кто будет сегодня говорить, что Россия якобы понесет какие-то потери в глазах мирового сообщества, абсолютно не правы. А вот если бы мы этого не сделали, мы бы понесли непоправимые имиджевые потери, репутация России упала бы и никогда не поднялась.

Мы все правильно сделали сегодня, весь народ России должен поблагодарить президента, поддержать его, сказать, что мы рады, и все, что мы можем сделать для наших русских братьев, мы должны делать на своем посту. И чиновник, и сотрудник правоохранительных органов, и простой гражданин. Это великое историческое событие, современниками которого мы являемся. Это большая радость, очень большая радость для всех нас!»

Политик Шерин об указе президента РФ о признании ДНР и ЛНР: «Это очень большая радость для всех нас!»
Федеральное агентство новостей /

Ранее в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности России по ситуации в Донбассе все его члены высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. Запад уже осудил Россию за признание народных республик.

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