Политик Шерин об указе президента РФ о признании ДНР и ЛНР: «Это очень большая радость для всех нас!»

Политик, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин поздравил россиян с долгожданным событием — признанием независимости республик Донбасса. Вечером в понедельник президент России в своей речи объяснил, почему националистическая политика Украины сделала этот акт неизбежным.

«Надеюсь, вы сможете подтвердить мои сегодняшние слова: я неоднократно говорил о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик, — отметил Александр Шерин в беседе с ФАН. — Для меня сегодня праздник: президент Российской Федерации Владимир Путин принял волевое, исторически грамотное решение. Мы защитили русских в Донбассе, мы не бросили русских, мы их не предали. Мы сохранили лицо России на международной арене.

Те, кто будет сегодня говорить, что Россия якобы понесет какие-то потери в глазах мирового сообщества, абсолютно не правы. А вот если бы мы этого не сделали, мы бы понесли непоправимые имиджевые потери, репутация России упала бы и никогда не поднялась.

Мы все правильно сделали сегодня, весь народ России должен поблагодарить президента, поддержать его, сказать, что мы рады, и все, что мы можем сделать для наших русских братьев, мы должны делать на своем посту. И чиновник, и сотрудник правоохранительных органов, и простой гражданин. Это великое историческое событие, современниками которого мы являемся. Это большая радость, очень большая радость для всех нас!»