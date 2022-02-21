Председатель ГС Крыма Константинов поприветствовал признание независимости Донбасса

Симферополь, 21 февраля. Признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик, Россия приблизила конец конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Он отметил, что это непростое решение для России, так как она становится гарантом безопасности и успешного развития новых республик. Однако, по мнению Константинова, это был единственный путь к миру.

«У Украины были многочисленные шансы сохранить за собой Донбасс, для чего Киеву следовало бы просто говорить со своими гражданами, прислушиваться к их мнениям, учитывать их политическую волю. Делать это следовало не только в отношении тех, что ночует на майданах и жжет покрышки, но и тех, кто создавал ее экономическую мощь»,— подчеркнул председатель ГС Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Его обращение к россиянам в режиме реального времени транслировали на федеральных телеканалах и YouTube.