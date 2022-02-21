Путин охарактеризовал отношения НАТО и России поговоркой про собак и караван

Москва, 21 февраля. Североатлантический альянс полностью игнорирует протесты Москвы, руководствуясь лишь собственными интересами и не считаясь со взглядами Кремля. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время обращения к нации, дополнив его поговоркой про лающих собак и идущий караван.

Российский лидер выступал с видеообращением к соотечественникам после просьб Луганской и Донецкой народных республик о признании их суверенитета. Путин также затронул тему взаимодействий НАТО и РФ, отметив, что альянс «плевал» на опасения Москвы по собственной безопасности.

«НАТО полностью игнорирует наши протесты. Они плевали на них и делали все, что им нужно. И хотели так же делать и дальше. Как в поговорке: собака лает — караван идет. Но мы на это не соглашались», — сказал российский президент.

Путин отметил, что перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс несет прямую угрозу для России. По словам главы государства, в документах НАТО Москва официально была объявлена главной угрозой.