Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 01:37
01:37
Политика
Елена Панина: Независимость ДНР и ЛНР — жесткий ответ на отрицание Минских соглашений.
01:36
Политика
МИД России: информация и готовящихся терактах на территории страны не подтвердилась
01:35
Политика
Байден решительно осудил признание Россией независимости Донбасса
01:35
Армия
Договор между Россией и ЛНР предполагает совместную оборону
01:32
Политика
Володин направил в профильные комитеты Госдумы договоры о дружбе с ЛНР и ДНР
01:26
Политика
Байден провел трехсторонние переговоры с Макроном и Шольцем по вопросу Донбасса
01:25
Политика
Нидерланды анонсировали введение ЕС санкций в отношении России в ближайшие два дня
01:24
Политика
МИД России счел предсказуемой реакцию Запада на признание ЛДНР
01:23
Общество
Подайте на вооружение: украинские радикалы собирают деньги на квадрокоптеры для борьбы с ЛДНР
01:18
Политика
Евросоюз заявил о намерении «увидеть следующие шаги» России
Все новости

«Суверенная власть на Украине отсутствует»: политолог Арямова о причинах признания ЛДНР

Политика
«Суверенная власть на Украине отсутствует»: политолог Арямова о причинах признания ЛДНР
Федеральное агентство новостей  / 

Президент России заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик и подписал с их руководителями договоры о дружбе и взаимопомощи. Эту новость широко обсуждают эксперты, политологи, ученые, политики. ФАН попросил прокомментировать происходящие события кандидата политических наук Анну Арямову. Она заявила, что решение, принятое Владимиром Путиным, очень своевременно. Оно было волевым и может разрешить происходящий конфликт.

«Украинская власть, к сожалению, не суверенна и разрешить это внутри страны со стороны республик и со стороны Украины не получилось – восемь лет показали, что это не удалось сделать. Именно из-за того, что суверенная власть на Украине отсутствует», — рассказала Анна Арямова.

По ее мнению, решение о признании независимости ЛДНР рано или поздно должно было быть принято в России, так как это третья сторона, которая напрямую не участвует в конфликте, но заинтересована в мире. Она назвала это верным и неизбежным решением, никакого другого наша страна и принять не могла. А мир и Россия восемь лет ждал решения этого конфликта внутри страны, но этого не получилось, так как украинская власть была неспособна решить этот вопрос.

«Суверенная власть на Украине отсутствует»: политолог Арямова о причинах признания ЛДНР
Новостное агентство «Харьков» /

На вопрос о том, что теперь будет, эксперт пояснила — время покажет. Но наша страна уже не раз проходила через подобные процессы.

«Это было и в 2008 году, когда признали кавказские республики, и в 2014 году, когда Крым признали… Будут, наверняка, очередные экономические санкции. Информационная война обострится со стороны Запада и очень бы хотелось, чтобы этим и закончилось», — говорит Анна Арямова.

Эксперт говорит, что экономические санкции сказались на нашей стране как положительно, так и отрицательно, но решение политическое принято и назад уже дороги нет. А что касается военного, вооруженного конфликта, то, как говорит Арямова, президент США заявил, что за Украину Вашингтон воевать не будет. 

«Все восемь лет республики жили в полувоенном, а иногда и военном положении. Хотелось бы избежать человеческих жертв, это самое главное», — подчеркнула Анна Арямова.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Суверенная власть на Украине отсутствует»: политолог Арямова о причинах признания ЛДНР
донбасс арямова
Комментировать