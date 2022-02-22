«Суверенная власть на Украине отсутствует»: политолог Арямова о причинах признания ЛДНР

Президент России заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик и подписал с их руководителями договоры о дружбе и взаимопомощи. Эту новость широко обсуждают эксперты, политологи, ученые, политики. ФАН попросил прокомментировать происходящие события кандидата политических наук Анну Арямову. Она заявила, что решение, принятое Владимиром Путиным, очень своевременно. Оно было волевым и может разрешить происходящий конфликт.

«Украинская власть, к сожалению, не суверенна и разрешить это внутри страны со стороны республик и со стороны Украины не получилось – восемь лет показали, что это не удалось сделать. Именно из-за того, что суверенная власть на Украине отсутствует», — рассказала Анна Арямова.

По ее мнению, решение о признании независимости ЛДНР рано или поздно должно было быть принято в России, так как это третья сторона, которая напрямую не участвует в конфликте, но заинтересована в мире. Она назвала это верным и неизбежным решением, никакого другого наша страна и принять не могла. А мир и Россия восемь лет ждал решения этого конфликта внутри страны, но этого не получилось, так как украинская власть была неспособна решить этот вопрос.

Новостное агентство «Харьков» /

На вопрос о том, что теперь будет, эксперт пояснила — время покажет. Но наша страна уже не раз проходила через подобные процессы.

«Это было и в 2008 году, когда признали кавказские республики, и в 2014 году, когда Крым признали… Будут, наверняка, очередные экономические санкции. Информационная война обострится со стороны Запада и очень бы хотелось, чтобы этим и закончилось», — говорит Анна Арямова.

Эксперт говорит, что экономические санкции сказались на нашей стране как положительно, так и отрицательно, но решение политическое принято и назад уже дороги нет. А что касается военного, вооруженного конфликта, то, как говорит Арямова, президент США заявил, что за Украину Вашингтон воевать не будет.