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Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал решение России по ЛДНР

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 23:47
Политика
Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал решение России по ЛДНР
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 21 февраля. Североатлантический альянс расценивает решение России о признании независимого статуса Донецкой и Луганской народных республик как нарушение международного права. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Ряд европейских политиков уже начали комментировать выступление президента России Владимира Путина, после которого он подписал соответствующий указ. Запад решительно осуждает это решение и призывает Москву пересмотреть его.

Ранее премьер-министр Польши объявил о необходимости созыва экстренного заседания Евросоюза. По его словам, следует немедленно скоординировать свои действия по санкционному давлению на РФ из-за признания ЛДНР.

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