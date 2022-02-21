Народная милиция: ВСУ нанесли массированный удар по жилым районам Донецка

Донецк, 21 февраля. Украина продолжает наносить массированные удары по Донецку. В результате артобстрела пострадал человек, сообщили в Народной милиции ДНР.

Силовики нанесли несколько ударов по жилым кварталам Донецка. В результате были повреждены гражданский автомобиль, пять домов и газопровод низкого давления. Подача голубого топлива прекратилась в 35 жилых зданий.

«Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики. В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка, получила легкие ранения мирная жительница», — отметили в Народной милиции в Telegram.

Ранее стало известно, что ВСУ усилили обстрелы в восемь раз по сравнению с прошлым месяцем. По словам жителя Луганска, многие жители не хотят покидать родные дома. В городе эвакуируют женщин и детей.