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Жительница Донецка пострадала в результате артобстрела со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 23:45
Происшествия
Жительница Донецка пострадала в результате артобстрела со стороны ВСУ
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Донецк, 21 февраля. Мирная жительница Донецка получила ранения в результате артиллерийского обстрела республики со стороны украинских военных сил. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

Обстановка в Донбассе сильно обострилась за последние дни. Киев продолжает игнорировать Минские соглашения, сосредотачивая армию на линии соприкосновения. Ополченцы подвергаются регулярным обстрелам. В частности, со стороны ВСУ фиксируется использование запрещенной военной техники.

Так, ранее стало известно об очередном обстреле на территории Донецкой народной республики. В результате этого погибло несколько мирных жителей, Следственный Комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.

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