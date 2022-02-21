Жительница Донецка пострадала в результате артобстрела со стороны ВСУ

Донецк, 21 февраля. Мирная жительница Донецка получила ранения в результате артиллерийского обстрела республики со стороны украинских военных сил. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

Обстановка в Донбассе сильно обострилась за последние дни. Киев продолжает игнорировать Минские соглашения, сосредотачивая армию на линии соприкосновения. Ополченцы подвергаются регулярным обстрелам. В частности, со стороны ВСУ фиксируется использование запрещенной военной техники.

Так, ранее стало известно об очередном обстреле на территории Донецкой народной республики. В результате этого погибло несколько мирных жителей, Следственный Комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.