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Путин: Запад найдет предлог для санкций в любом случае

Политика
Путин: Запад найдет предлог для санкций в любом случае
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Западные страны найдут предлог для антироссийских санкции даже без Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к соотечественникам.

В своем выступлении президент поднял тему признания Донецкой и Луганской народных республик. Путин также вспомнил историю Украины и перешел на угрозы Запада ввести санкции против Москвы. По его словам, такой стратегией США преследуют одну цель — сдержать Россию.

«Запад шантажирует Россию санкциями, но предлог для них всегда будет найден или сфабрикован», — уверен президент.

Во время прошедшего видеообращения к гражданам России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал действие президента, поскольку оно якобы противоречит международному праву.

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