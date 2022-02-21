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Взрывы в Донецке сменились праздничным салютам в честь признания суверенитета ДНР и ЛНР

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 23:49
Общество
Взрывы в Донецке сменились праздничным салютам в честь признания суверенитета ДНР и ЛНР
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

, 21 февраля. Жители Донецка запускают в небо праздничные салюты в честь признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Десятки людей собрались на улице, чтобы услышать обращение президента России Владимира Путина к нации. Оно завершилось подписанием указа о признании ДНР и ЛНР независимыми республиками. Жители Донецка встретили такое решение радостными возгласами.

«Россия! Россия! Россия!» — скандировала толпа людей.

В сеть попали кадры, как группа людей, размахивая российским флагом, празднуют событие. В небе на заднем фоне виднеются залпы салютов. Сами мужчины тем временем поют гимн России.

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