Взрывы в Донецке сменились праздничным салютам в честь признания суверенитета ДНР и ЛНР

, 21 февраля. Жители Донецка запускают в небо праздничные салюты в честь признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Десятки людей собрались на улице, чтобы услышать обращение президента России Владимира Путина к нации. Оно завершилось подписанием указа о признании ДНР и ЛНР независимыми республиками. Жители Донецка встретили такое решение радостными возгласами.

«Россия! Россия! Россия!» — скандировала толпа людей.

В сеть попали кадры, как группа людей, размахивая российским флагом, празднуют событие. В небе на заднем фоне виднеются залпы салютов. Сами мужчины тем временем поют гимн России.