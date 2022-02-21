Путин заявил о попытках Украины организовать в Донбассе «блицкриг»

Москва, 21 февраля. Киев вновь пытается организовать блицкриг в Донбассе. Похожие действия Украина уже предпринимала в 2014 и 2015 годах, заявил президент России Владимир Путин.

Видеообращение лидера РФ состоялось 21 февраля. В ходе него глава государства также отметил, что все помнят, чем обернулась подобная попытка Украины в прошлом.

«Правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять минский Комплекс мер по урегулированию конфликта, не заинтересована в мирном решении, напротив, пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и в 2015 годах», — добавил Путин.

Российский президент также указал на игнорирование обстрелов Донбасса и тягот мирных жителей со стороны Запада. Он отметил, что «так называемый цивилизованный мир» предпочитает не замечать, какому геноциду подвергаются почти четыре миллиона человек.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение российского главы намерен обсудить президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.