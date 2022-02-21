Депутат Саблин заявил о готовности Сирии признать независимость ЛНР и ДНР

Москва, 21 февраля. Президент Сирии Башар Асад готов признать суверенитет Донбасса. Об этом сообщил координатор группы ГД по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донбасса и соглашение о дружбе и взаимной помощи с главой ЛНР Леонидом Пасечников. Свое решение президент страны объявил в конце телеобращения к нации.

«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — заявил первый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин в беседе с РИА Новости.

Признание суверенитета Донбасса Россией уже поддержал президент Абхазии Аслан Бжания. Он указал, что решение принято справедливо и отвечает адекватной оценке геополитической реальности.