Премьер-министр Польши призвал собрать экстренный саммит ЕС

Брюссель, 21 февраля. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий хочет немедленно собрать саммит ЕС, чтобы решить вопрос о принятии санкции в отношении России за признание независимости ДНР и ЛНР.

По его словам, это решение является актом «агрессии против Украины». Политик отметил, что теперь о диалоге с Москвой из-за вопиющего нарушения международного права не может быть и речи. В своем сообщении он также призвал немедленно вести санкции против России.

«Я призываю созвать срочное заседание Европейского Совета по этому вопросу», — написал Моравецкий в своем Twitter-аккаунте.

ЕС решительно осудил признание независимости ДНР и ЛНР. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель назвали это событие грубым нарушением международного права.