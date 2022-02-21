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Премьер-министр Польши призвал собрать экстренный саммит ЕС

Политика
Премьер-министр Польши призвал собрать экстренный саммит ЕС
Global Look Press  /  DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de

Брюссель, 21 февраля. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий хочет немедленно собрать саммит ЕС, чтобы решить вопрос о принятии санкции в отношении России за признание независимости ДНР и ЛНР.

По его словам, это решение является актом «агрессии против Украины». Политик отметил, что теперь о диалоге с Москвой из-за вопиющего нарушения международного права не может быть и речи. В своем сообщении он также призвал немедленно вести санкции против России.

«Я призываю созвать срочное заседание Европейского Совета по этому вопросу», — написал Моравецкий в своем Twitter-аккаунте.

ЕС решительно осудил признание независимости ДНР и ЛНР. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель назвали это событие грубым нарушением международного права.

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Все новости / Политика / Премьер-министр Польши призвал собрать экстренный саммит ЕС
евросоюз польша матеуш моравецкий независимость лднр
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