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Витязева словами из песни «День победы» поздравила ЛНР и ДНР с независимостью от Украины

Политика
Витязева словами из песни «День победы» поздравила ЛНР и ДНР с независимостью от Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Донецкой и Луганской народных республик ждали признания независимости от Украины более восьми лет. Об этом в интервью ФАН рассказала журналист из Одессы Юлий Витязева.

Президент России Владимир Путин заявил, что решил незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками, которые были подписаны в присутствии глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника  после выступления российского лидера.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сказал он в телеобращении к гражданам.

Витязева словами из песни «День победы» поздравила Донбасса с освобождением от Украины
vk.com / Юлия Витязева

Журналист Юлия Витязева в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировала решение о признании ДНР и ЛНР. Она словами из песни «День победы» поздравила Донбасс с освобождением от Украины. Кроме того, она назвала дату признания ДНР и ЛНР прекрасным и чудесным днем, а также призвала не забывать о тех, кто боролся за независимость республик.

«Это счастье и долгожданный праздник, выстраданный каждым из нас. Этот день мы приближали, как могли! Мы делали все, что в наших не очень больших силах и в не очень больших возможностях, чтобы этот день настал. И он наступил. Очень жаль, что очень многие, кого мы знали и любили, сегодня не смогут разделить с нами эту радость, но мы всегда будем о них помнить. Это прекрасный и чудесный день», — резюмировала Юлия Витязева.

В сложившейся обстановке лучшего выхода из ситуации по Донбассу для Российской Федерации просто не существует. Об этом заявил в беседе с ФАН депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

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