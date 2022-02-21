Глава Сербии Вучич: решение Путина по Донбассу полностью изменит мировой порядок

Белград, 21 февраля. Российский президент Владимир Путин ранее подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По мнению главы Сербии Александра Вучича, это действие имеет глобальные последствия.

Соответствующее решение было принято по окончании видеообращения Путина к соотечественникам. Вучич отметил, что указ по Донбассу полностью изменит мировой порядок.

Вопрос о признании республик был рассмотрен на внеочередном совещании Совбеза. Главы ЛНДР обратились к Путину с просьбой о признании суверенитета, отметив свою благодарность за оказанную помощь.

Ранее признание Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По мнению политика, подписание соответствующего документа Путиным противоречит нормам международного права.