Facebook трижды заблокировал трансляцию речи Путина

Москва, 21 февраля. Трансляция речи президента России Владимира Путина, которую вел RT DE, была трижды заблокирована в социальной сети Facebook, сообщила руководитель телеканала Динара Токтосунова.

Об этом журналистка заявила в своем Telegram-канале. Это не первый поток «жалоб», который обрушился на аккаунт RT DE, отметила она. Причиной для блокировки со стороны корпорации Meta стала якобы поступившая жалоба от правообладателя.

Токтосунова назвала действия администрации Facebook проявлением дискриминационной политики нового уровня. Она добавила, что трансляция речи российского президента подвергалась блокировке три раза.

«Может, нам заявить о правах на следующее выступление Байдена на страничке CNN?», — предложила руководитель RT DE.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и заявил о необходимости признать Луганскую и Донецкую народные республики. Глава государства подписал соответствующий указ.