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Великобритания намерена провести совещание с союзниками по ситуации с ЛДНР

Политика
Великобритания намерена провести совещание с союзниками по ситуации с ЛДНР
wikipedia.org  /  UK Government / OGL 2

Лондон, 21 февраля. Соединенное Королевство скоординирует дальнейшие действия с союзниками по поводу решения России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил МИД страны.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Великобритании, после этого Минские соглашения утратили актуальность. Признание независимости ДНР и ЛНР является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, отметили в МИД Великобритании.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Европейского совета Шарль Мишель осудили решение о признании независимости ЛДНР. По их мнению, это нарушает международное право.

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