Великобритания намерена провести совещание с союзниками по ситуации с ЛДНР

Лондон, 21 февраля. Соединенное Королевство скоординирует дальнейшие действия с союзниками по поводу решения России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил МИД страны.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Великобритании, после этого Минские соглашения утратили актуальность. Признание независимости ДНР и ЛНР является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, отметили в МИД Великобритании.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Европейского совета Шарль Мишель осудили решение о признании независимости ЛДНР. По их мнению, это нарушает международное право.