Президент Абхазии Бжания поддержал признание Россией независимости Донбасса

Сухум, 21 февраля. Абхазия поприветствовала решение России о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент страны Аслан Бжания.

Президент России Владимир Путин сообщил о признании независимости Донбасса в конце телеобращения к гражданам. Он призвал Федеральное собрание поддержать данное решение.

«Решение о признании суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам», — отметил Бжания.

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР. Подписание документа прошло в Кремле.