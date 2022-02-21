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Президент Абхазии Бжания поддержал признание Россией независимости Донбасса

Политика
Президент Абхазии Бжания поддержал признание Россией независимости Донбасса
pixabay.com  /  IGORN

Сухум, 21 февраля. Абхазия поприветствовала решение России о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент страны Аслан Бжания.

Президент России Владимир Путин сообщил о признании независимости Донбасса в конце телеобращения к гражданам. Он призвал Федеральное собрание поддержать данное решение.

«Решение о признании суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам», — отметил Бжания.

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР. Подписание документа прошло в Кремле.

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