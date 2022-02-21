Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 00:09
00:02
Политика
«Суверенная власть на Украине отсутствует»: политолог Арямова о причинах признания ЛДНР
00:02
Политика
Никто не хотел воинственной политики Порошенко: почему украинцы разочаровались в Зеленском
00:01
Весь мир
Путин изменил мировой порядок: Astra Militarum о признании ДНР и ЛНР
23:58
Политика
Guardian: Лондон анонсировал введение новых санкций против Москвы
23:58
Политика
Глава МИД Германии сочла нарушением международного права признание Донбасса Россией
23:57
Политика
Зеленский намерен выступить с видеообращением к украинцам
23:50
Политика
Председатель ГС Крыма Константинов поприветствовал признание независимости Донбасса
23:49
Политика
Путин охарактеризовал отношения НАТО и России поговоркой про собак и караван
23:48
Политика
«Жестких санкций не будет»: Лосев о реакции Запада на признание ЛДНР
23:47
Политика
Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал решение России по ЛДНР
Все новости

Байден и Зеленский более получаса вели переговоры после признания Россией ЛДНР

Политика
Байден и Зеленский более получаса вели переговоры после признания Россией ЛДНР
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Вашингтон, 21 февраля. Глава Белого дома Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский завершили телефонные переговоры. Они продолжались более получаса.

Лидеры созвонились сразу после того, как Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. Точное содержание телефонной беседы пока не раскрывается. В Белом доме пообещали обнародовать результаты диалога.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик Донбасса. Также он заключил соглашение с лидером ДНР Денисом Пушилиным о сотрудничестве, дружбе и взаимной помощи. Представители западных стран сразу стали заявлять, что объявят санкции против Москвы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден и Зеленский более получаса вели переговоры после признания Россией ЛДНР
донбасс зеленский байден
Комментировать