Байден и Зеленский более получаса вели переговоры после признания Россией ЛДНР

Вашингтон, 21 февраля. Глава Белого дома Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский завершили телефонные переговоры. Они продолжались более получаса.

Лидеры созвонились сразу после того, как Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. Точное содержание телефонной беседы пока не раскрывается. В Белом доме пообещали обнародовать результаты диалога.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик Донбасса. Также он заключил соглашение с лидером ДНР Денисом Пушилиным о сотрудничестве, дружбе и взаимной помощи. Представители западных стран сразу стали заявлять, что объявят санкции против Москвы.