Политолог Манукян о признании Россией ДНР и ЛНР: «Мы празднуем, и пусть весь мир подождет!»

Политолог Вадим Манукян высоко оценил заявление президента России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В своей речи президент РФ подверг резкой критике политику Киева по отношению к народу Донбасса, а также указал на роль Запада в провоцировании конфликта.

«С огромным удовольствием прослушал речь Владимира Путина об Украине и Донбассе, — рассказал Манукян в беседе с ФАН. — Получился прекрасный исторический экскурс, который ярко иллюстрирует то, к чему пришла современная Украина. Наши соотечественники долгих восемь лет ждали признания независимости, и теперь их час настал. Уже посмотрел, как празднуют эту благую весть в Донецке. Чичерина поет, салют в небе, гимн России и российские флаги в руках у людей. Так здорово! Атмосфера настоящего праздника. А Запад теперь увидел, что никакие угрозы и шантаж с Россией не работают. Мы празднуем, и пусть весь мир подождет!»

Федеральное агентство новостей /

С поздравлениями в связи с признанием ДНР и ЛНР выступили многие российские политики и общественные деятели. В то же время на Западе действия России уже назвали «нарушением международного права».