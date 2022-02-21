Киев перестал контролировать свои нацбатальоны: эксперт Форманчук заявил о важности признания ЛДНР

Десятки политических экспертов сходятся в том, что решение о признании независимости ЛНР и ДНР назрело уже давно и просто необходимо. Об этом в комментарии ФАН также заявил заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

«Я оцениваю это как вполне ожидаемое и закономерное событие, которое в принципе подготовлено было самим процессом разрушения минских соглашений, потому что мы не раз слышали и откровенные заявления Зеленского, особенно их министра иностранных дел Кулебы и других, которые говорят, что это вообще не выполнимо. И так оно и есть и уже изменить ничего нельзя», — сказал Александр Форманчук

По его мнению, теперь надо исходить из той реальности, которая возникла в данный момент. Силового пути решения нет, на этих территориях проживает около миллиона граждан с российскими паспортами.

«Когда Госдума обратилась к президенту стало понятно, что это уже факт и остается лишь подождать какое-то время и решение вопроса является неизбежным. Плюс мы понимаем, когда эвакуация началась жителей ДНР и ЛНР на территорию России», – все это звенья одной цепи», — говорит Форманчук.

Эксперт отмечает, что среди провокаторов и диверсионных групп, которые наступают на Донецк и Луганск, есть националистические батальоны, которые плохо управляются вооруженными силами Украины, там уже пошел процесс хаотизации и не контролировать эту ситуацию становится критически опасным.