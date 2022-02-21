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Я с народом: певица Вика Цыганова поддержала независимость ДНР и ЛНР
Шоу-бизнес
Я с народом: певица Вика Цыганова поддержала независимость ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей  / 

Советская и российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова в разговоре с ФАН выразила свое отношение к принятию Россией независимости ДНР и ЛНР.

Сегодня, 21 февраля президент РФ Владимир Путин после совещания с Совбезом принял решение признать официальный статус Донецкой и Луганской народных республик. По словам многих жителей регионов, этого события они ждали восемь лет. Да и многие россияне питали надежду на развитие событий подобным образом. Так, знаменитая исполнительница, поддержала решение президента РФ.  

«Это исторический момент, это та историческая правда и справедливость, потому что Новороссия – это, действительно, земля России, это один народ. Мы вообще один народ – славяне, просто вековое желание разорвать нас и убить – это понятно сегодня, как никогда. И то, что сказал Путин, что это грозит безопасности нашей страны, в пяти минутах находятся ракеты, которые долетают до Кремля — конечно, надо было принимать это решение. Единственное, может быть раньше его нужно было принимать, но я не президент и не главнокомандующий страны, наверное, шла какая-то подготовка», — говорит артистка.

Я с народом: Певица Вика Цыганова выразила свое отношение к принятию РФ независимости ДНР и ЛНР
Народные новости / Дмитрий Астрахань

Также знаменитость отметила и постоянную дискриминацию страны на геополитической арене и даже в спорте, где политика, по сути не должна иметь значение.   

«Нас зажимают со всех сторон и санкции, мы же видим, что жить становится только хуже. Конечно, подъем и рост России безусловно будет. Олимпиада без флага и без гимна, ну сколько можно жить так? Чтобы об нас вытирали ноги и с нами не считались. Если мы себя не уважаем, нас никто уважать не будет. Это исторический момент, я только с народом Донецка и Луганска», — заключила певица.          

Ранее член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров высказался о ситуации в ДНР и ЛНР. А политолог Александр Перенджиев перечислил положительные экономические моменты для России после обретения республиками независимости.

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